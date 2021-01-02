Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.01.2021 16:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş ElbilAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, BareiroMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali...

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir, Azubuike, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Crivelli

Goller: Dk. 19. Bareiro, Dk. 27 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Visca, Dk. 29 Rafael (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 16. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde bitirdi.

10. dakikada sol kanattan bindiren Crivelli, Visca'ya topu çıkardı. Sol çaprazdan içeriye giren Visca, pasını ceza sahası yayına doğru çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

18. dakikada sol kanttan gelişen Alanyaspor atağında Davidson, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Bareiro'ya pası çıkardı. Bareiro'nun vuruşunda Volkan Babacan gole izin vermedi.

19. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe atışında, kaleci Volkan Babacan topu uzaklaştırmak isterken sektirdi. Bareiro boşta kalan meşin yuvarlağı röveşata ile ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Hızlı gelişen atakta orta alandan gelen pasla sağ kanatta topla buluşan Juanfran, son çizgiye inip meşin yuvarlağı içeriye ortaladı. Arka tarafta topa gelişine vuran Moubandje farkı ikiye çıkardı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı.

Volkan Babacan, Mete Kalkavan, Bahçeşehir, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı! 2 çocuk hayatını kaybetti Yakıt dolumu yapılan aracı durdurmak isteyen benzinlik çalışanı ölümden döndü Oyuncu Aslıhan Güner'in kız kardeşleri güzellikleri tüm dikkatleri üzerlerine çekti Keşan Belediye Başkanı: Su seviyesi felaket boyuta geldi, kara göründü Pfizer'a onay veren İngiltere'den ikinci bir hamle! Oxford'un aşısı 'AstraZeneca' 4 Ocak'ta piyasada olacak Duvara kumbara yaptı, 1 yılda tam 2 bin 338 lira para biriktirdi Traktörünün arka tekerleği çukura düşen çiftçi, tesadüfen Roma dönemine ait toplu mezar buldu Aldatılan koca eve gelince, kadının sevgilisi camdan atladı
Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı Romalı Nicolo Zaniolo'nun annesinin paylaştığı fotoğraf taraftarları çıldırttı         
16:59
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Gelişmeler olumlu yönde         
16:24
Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı         
16:15
16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı 16 ilin geçiş noktasında bulunan Kömürhan Köprüsü açıldı         
15:24
Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok Lise öğrencisi Feyzanur'un ölümüyle ilgili ailenin avukatından açıklama: Cinayet ihtimali yok         
15:06
Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış Kaçırıldığını iddia eden iş insanı, olayı kendisi kurgulamış         
14:52
Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Hakan Hatipoğlu'nun dedesi 93 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:45
Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak Kuvayı Milliye komutanlarından Yahya Kaptan'ın kahramanlığı müzede anlatılacak         
12:59
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı         
12:24
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı         
10:06
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o Birçok kez maskesiz görüntülenen Merve Boluğur'dan ilginç savunma: Yaradan'a çok inanıyorum, hesap verdiğim tek kişi o         
07:34
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 17:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei