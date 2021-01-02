Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

02.01.2021 19:53
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan ÇağlayanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı,...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton, Orgill

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

11. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde ceza sahası sol çaprazda topu alan Belhanda çok sert bir şut çıkardı ancak kaleci Boffin soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Saracchi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

39. dakikada Saracchi'nin soldan ceza sahasına girdikten sonra ortaladığı topla Belhanda kafayla vurdu ancak kaleci Boffin yavaş gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Younes Belhanda, İbrahim Çağlar, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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