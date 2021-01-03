Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

03.01.2021 15:43
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İsmail ŞencanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı (Dk. 83 Michalak), Donsah (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Baiano, Samudio, Fernando (Dk.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail Köybaşı (Dk. 83 Michalak), Donsah (Dk. 76 Kemal Rüzgar), Baiano, Samudio, Fernando (Dk. 83 Alberk Koç), Tunay Torun, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Arda Kızıldağ, Angelo (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), Polomat, Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+5 Mustafa Hüseyin Seyhan), Candeias, Sefa Yılmaz (Dk. 79 İlker Karakaş), Furman (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Sio (Dk. 46 Murat Yıldırım)

Goller: Dk. 8 Skoda (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Soner Dikmen (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 38 Meriah, Dk. 41 Fernando, Dk. 45+1 Talbi, Dk. 71 Tunay Torun, Dk. 75 Selim Ay (yedek kulübesinde) (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Sefa Yılmaz, Dk. 55 Murat Yıldırım, Dk. 62 Arda Kızıldağ, Dk. 89 Toure, Dk. 90 Polomat (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Candeias'ın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza sahasına girer girmek sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

56. dakikada Tunay Torun'un ara pasında ceza sahasına giren Skoda'nın bekletmeden vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada maçın hakemi Suat Arslanboğa, ceza sahası içerisinde Arda Kızıldağ'ın Skoda'ya müdahalesine penaltı kararı verdi. Arslanboğa, VAR incelemesinin ardından Samudio'nun öncesinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle bu kararı iptal etti.

65. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Murat Yıldırım'ın sağdan ceza sahasına ortasında Motta, kafa ile topu altıpasa indirdi. Arka direkte Sefa Yılmaz'ın çevirdiği topa kaleci Gökhan Akkan'dan önce müdahale eden Soner Dikmen, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

80. dakikada Murat Yıldırım'ın ara pası sonrası ceza sahası sağ çaprazdan Soner Dikmen'in vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

85. dakikada Talbi'nin sektirdiği topu önünde bulan Candeias'ın yaklaşık 25 metre sürdükten sonra yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında Murat Yıldırım'ın şutunda ise Talbi çizgi üzerinden topu çıkardı.

90. dakikada sağdan Tunay Torun'un kullandığı kornerde, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşu sonrası kaleci Nordfeldt topu çelmeyi başardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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