Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çavuş
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Berkay Özcan, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Chadli, Deniz Türüç, Gulbrandsen
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Teikeu, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Osman Çelik, Emrah Başsan, Donald, Obertan, Novikovas, Ricardo Gomes
Gol: Dk. 40 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kazandığı korneri Novikovas kullandı. Altıpas önünde Hasan Hatipoğlu kafayı vurdu, kaleci Volkan soluna gelen topu uzandı ve kontrol etti.
28. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında İrfan Can Kahveci'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım şutunu çekti, kaleci Farnolle zorlanmadan topu kontrol etti.
40. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Visca'nın sağ taraftan kullandığı kornerde meşin yuvarlak sağ çaprazdaki Epureanu'nun önünde kaldı. Bu oyuncun sert vuruşunda kaleci Farnolle'den dönen topu kale önünde Gulbrandsen kafa ile ağlara yolladı: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
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