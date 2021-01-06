Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1 - Son Dakika

Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1

06.01.2021 21:03
Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre STAT: AntalyaHAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin(Dk.87 Podolski), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik(Dk.64 Eren Albayrak), Amilton(Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Deniz Caner ÖzaralFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin- Veysel Sarı, Naldo, Bünyamin Balcı, Kudriashov, Nuri Şahin(Dk.87 Podolski), Hakan Özmert, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik(Dk.64 Eren Albayrak), Amilton(Dk.90 İmeri), OrgillFATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Vivieno- Enzo Roco, Gaston Campi, Vegar Hedenstad(Dk.46 Ramazan Civelek), Jure Balkovec, Baldou N'Diaye(Dk.82 Andrea Bertolacci), Lucas Biglia, Alassane Ndao, Koray Altınay(Dk.53 Emre Çolak), Fabio Borini, Artur Sobiech(Dk.66 Mevlüt Erdinç)GOLLER: Dk.10 Jure Balkovec (Fatih Karagümrük), Dk.19 Hakan Özmert (PEN), Dk.37 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.71 Eren Albayrak (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Koray Altınay, Emre Çolak (Fatih Karagümrük), Nuri Şahin (Fraport TAV Antalyaspor)KIRMIZI KART: Dk.84 Enzo Roco (Fatih Karagümrük)Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.10'uncu dakikada Fatih Karagümrük rakip ceza alanı dışı sağ çaprazından, kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kazandı. Jure Balkovec'in sert şutu kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.14'üncü dakikada Nuri Şahin'in ceza alanı dışından sert şutu, Koray Altınay'a çarptıktan sonra kaleci tarafından oyun alanına geri gönderildi. Sonrasında gelişen atakta Amilton'un vuruşu auta gitti. Nuri Şahin'in pozisyonunda Koray Altınay'ın topa elle müdahale ettiğini belirleyen VAR hakemleri, maçın hakemi Hüseyin Göçek'i uyardı. VAR ekranına giden Göçek, pozisyonu bir kez daha izledikten sonra penaltı kararı verdi.19'uncu dakikada topun başına geçen Hakan Özmert'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 1-1.37'nci dakikada Amilton sol kanattan topla birlikte rakip ceza alanına girdi. Kale önüne ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırmak istedi. Ancak top Gökdeniz Bayrakdar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile kapandı.49'uncu dakikada Alassane Ndao topu sağ kanattan penaltı noktasına çıkardı. Baldou N'Diaye'nun gelişine vuruşu yandan auta gitti.61'inci dakikada ceza alanı içinde, kaleyi karşıdan gören noktadan Doğukan Sinik'in sert şutunu kaleci Emiliano Vivieno taca gönderdi.67'nci dakikada Baldou N'Diaye topu sol çaprazdan Emre Çolak'a gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisi dışından sol ayağı ile sert şutu kaleci Boffin'de kaldı.70'inci dakikada Emre Çolak'ın ceza yayı dışından sert şutunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.71'inci dakikada Amilton'un pasında, Eren Albayrak'ın ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutu, kalecinin solundan arka direğe çarparak ağlara gitti: 3-1.84'üncü dakikada Amilton'a sert hareketinden dolayı Enzo Roco kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

Hüseyin Göçek, Hakan Özmert, Antalyaspor, Nuri Şahin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sinovac aşısı uyarısı: 60 yaş üstüne yapılması açıkçası bir kumar Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan bazı şüphelilerin terör örgütleriyle bağlantıları tespit edildi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı
Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı Korona mutasyonunun görüldüğü İngiltere'de en yüksek vaka ve ölüm sayısına ulaşıldı         
20:57
Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup etti         
20:48
Sendikalaşmaya kızan patron, işten çıkarma yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu Sendikalaşmaya kızan patron, işten çıkarma yasağına rağmen işçileri kapının önüne koydu         
20:14
Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı Tesislere Anderlecht formasıyla gelen Antwerp'li Lamkel Ze, idmana alınmadı         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 191 kişi vefat etti, 13 bin 830 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı         
18:41
Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı Emekli albay Ali Türkşen, Memleket Hareketi'ne katıldı         
17:46
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti Georgia'da iki Demokrat aday zafer ilan etti! ABD Senatosu'nda dengeler değişti         
16:56
İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar         
16:03
Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek Kentte büyük sevinç! 95 dönümlük metruk alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dönüşecek         
16:03
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 21:12:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük: 3-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei