Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

07.01.2021 19:53
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker TakpakFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, ThiamAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Sinan Gümüş, Thiam

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Gol: Dk. 12 Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

Altay Bayındır, Sinan Gümüş, Valencia, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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