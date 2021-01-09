10. dakikada Campanharo'nun kullandığı korner atışında Semih Kaya, yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

Gol: Dk. 10 Semih Kaya (kendi kalesine) (Hes Kablo Kayserispor)

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