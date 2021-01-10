Stat: Kocaeli
Hakemler: Serkan Tokat, Abdullah Bora Özkara, Kamil Çetin
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Bertolacci, Borini, Mevlüt Erdinç
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Jevtovic, Guilherme, Oğuz Kaan Güçtekin, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi, Kravets
Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Karşılaşmanın 15. dakikasında savunmadan dönen topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
24. dakikada köşe vuruşunda savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bölgede etkili olan yağmurdan dolayı saha zeminin ağırlaşması nedeniyle futbolcuların top sürmekte zorlandıkları görüldü.
Kaynak: AA
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