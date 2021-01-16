İttifak Holding Konyaspor: 2 - Göztepe: 3

KONYA/ DHA
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
STAT: MEDAŞ Konya BüyükşehirHAKEMLER: Fırat Aydınus, Alpaslan Dedeş, Kemal YılmazİTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Anicic (Dk. 60 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande (Dk. 46 Bytyqi), Shengelia (Dk. 46 Milosevic), Hadziahmetovic, Cikalleshi, KravetsGÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj (Dk. 84 Napoleoni), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 90 1 Kerim Alıcı), Tripic (Dk. 77 Atınç Nukan), Cherif Ndiaye (Dk. 90 1 Ideye)GOLER: Dk. 17 Mihojevic, Dk. 30 ve 58 Zulj (Göztepe), Dk. 55 Cikalleshi, Dk. 62 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)
SARI KARTLAR: Dk. 71 İrfan Can Eğribayat (Göztepe), Dk. 83 Ömer Ali Şahiner, Dk. 89 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
Kaynak: DHA
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