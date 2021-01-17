Bilim Kurulu üyesinden koronavirüslü dondurma açıklaması: Dünyada gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi

ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak

Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak

Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı