Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya, Wallace, Hadebe, Zeki Yavru, Ndayishimiye, Fofana, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak, Doğan Erdoğan, Abdullah Durak, Donsah, Michalak, Fernando, Skoda
Gol: Dk. 30 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Melnjak, Dk. 44 Skoda (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamladı.
20. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un pasıyla topla buluşan Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
27. dakikada Michalak'ın ceza sahasına göndermek istediği top Hadebe'nin eline temas etti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.
30. dakikada konuk ekip öne geçti. Penaltıyı kullanan Skoda topu kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1
34. dakikada Fernando'nun sol kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Melnjak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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