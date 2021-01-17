Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kamil Çetin, Candaş Elbil
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Semih Kaya (Dk. 46 Acquah), Wallace, Hadebe, Zeki Yavru (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Ndayishimiye, Fofana (Dk. 46 Karim Hafez), Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük (Dk. Ahmet Ildız), Umut Bulut (Dk. 88 Zuqui)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut, Emir Dilaver, Selim Ay, Melnjak (Dk. 80 Alberk Koç), Doğan Erdoğan (Dk. 62 Tunay Torun), Abdullah Durak, Donsah, Michalak (Dk. 80 Mithat Pala), Fernando (Dk. 62 Samudio), Skoda (Dk. 70 Kemal Rüzgar)
Goller: Dk. 30 Skoda (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor). Dk. 46 ve 50 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 61 Umut Bulut, Dk. 74 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Melnjak, Dk. 44 Skoda (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi.
46. dakikada ev sahibi eşitliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında düzgün vuruş yapan Kubilay Kanatsızkuş, topu ağlarla buluşturdu: 1-1
50. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Adem Büyük'ün penaltı noktası üzerine yaptığı ortaya iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'in sağından ağlara gitti: 2-1
61. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 2'ye çıkardı. Karim Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda topu kaleci Tarık Çetin'in solundan filelere gönderdi: 3-1
74. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük'ün pasında ceza sahası dışında topla buluştu. Rakibinden çalımla sıyrılan Mustafa Eskihellaç, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Tarık Çetin'in solundan filelerle buluşturdu: 4-1
88. dakikada sol kanattan Karim Hafez'in ortasına iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma, Yeni Malatyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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