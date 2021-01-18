Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları şöyle:
Yarın:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Göztepe- Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor- İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)
20 Ocak Çarşamba:
16.00 Çaykur Rizespor- Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Atakaş Hatayspor- Yeni Malatyaspor (Antakya Atatürk)
19.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
21 Ocak Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Fatih Karagümrük- Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Demir Grup Sivasspor- Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)
Kaynak: AA
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