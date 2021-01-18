Futbol: Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet KısalKasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Varga, Hodzic, ThelinBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Teikeu,...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Eren Elmalı, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara, Doğucan Haspolat, Varga, Hodzic, Thelin Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Teikeu, da Costa, Schwechlen, Petrus Boumal, Omolo, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes Gol: Dk. 31 Cenk Ahmet Alkılıç (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 16. dakikada Emrah Başsan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, Schwechlen'in kafayla indirdiği topa Teikeu röveşata vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı. 27. dakikada Emrah'ın soldan kullandığı kornerde da Costa, topa kafayı vurdu. Kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağı son anda çeldi. 31. dakikada Erzurumspor öne geçti. Murat Uçar'ın yerden ortasında kalecinin ayağıyla müdahale ettiği top Cenk Ahmet Alkılıç'ın önünde kaldı. Cenk Ahmet, müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-1. 39. dakikada soldan Varga'nın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Thelin'in şutunda, kaleci Szumski topu çeldi ancak meşin yuvarlak tekrar altıpasın içinde Thelin'in önünde kaldı. İsveçli oyuncunun şutunda top üst direkten döndü. Mücadelenin ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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