Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

20.01.2021 14:09
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı belli oldu.

Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı belli oldu.

Ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22-29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

22. hafta

29 Ocak Cuma:

16.00 Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe- Çaykur Rizespor (Ülker)

31 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Vodafone Park)

23. hafta:

2 Şubat Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

3 Şubat Çarşamba:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Perşembe:

16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

24. hafta

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

7 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)

8 Şubat Pazartesi:

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

25. hafta

12 Şubat Cuma:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

26. hafta

19 Şubat Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

21 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

22 Şubat Pazartesi:

19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)

27. hafta

26 Şubat Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)

27 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

28 Şubat Pazar:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

28. hafta

2 Mart Salı:

16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Kalyon)

19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

3 Mart Çarşamba:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)

16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

4 Mart Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)

29. hafta

6 Mart Cumartesi:

16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

7 Mart Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

8 Mart Pazartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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