Süper Lig'de 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. hafta maçlarının programı belli oldu.
Ligin 24. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği derbi, 6 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22-29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
22. hafta
29 Ocak Cuma:
16.00 Yeni Malatyaspor- Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa- Hes Kablo Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe- Çaykur Rizespor (Ülker)
31 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş- Trabzonspor (Vodafone Park)
23. hafta:
2 Şubat Salı:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Antakya Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
3 Şubat Çarşamba:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Perşembe:
16.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)
24. hafta
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Medipol Başakşehir-Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
7 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Hes Kablo Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-İttifak Holding Konyaspor (Vodafone Park)
8 Şubat Pazartesi:
16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
25. hafta
12 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
14 Şubat Pazar:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)
16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
26. hafta
19 Şubat Cuma:
19.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
20 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Yeni Malatyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)
16.00 Yukatel Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
21 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor (Kalyon)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
22 Şubat Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
27. hafta
26 Şubat Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor (Vodafone Park)
27 Şubat Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü (Antakya Atatürk)
13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)
19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)
28 Şubat Pazar:
16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Gürsel Aksel)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
28. hafta
2 Mart Salı:
16.00 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Kalyon)
19.00 Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)
3 Mart Çarşamba:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)
4 Mart Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor (Ülker)
29. hafta
6 Mart Cumartesi:
16.00 Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)
7 Mart Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor (Antakya Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
8 Mart Pazartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gürsel Aksel)
19.00 İttifak Holding Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Kaynak: AA
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