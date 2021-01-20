42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

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