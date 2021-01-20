Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak, Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan (Dk. 77 Sabo), Fernando (Dk. 65 Michalak), Samudio (Dk. 90+2 Jovancic), Skoda (Dk. 90+1 Kemal Rüzgar)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 78 Morais), Maxim (Dk. 57 Dicko), Mirallas (Dk. 29 Furkan Soyalp), Kozulj (Dk. 78 Andre), Kenan Özer (Dk. 58 Souza), Muhammet Demir

Goller: Dk. 42 ve 55 (penaltıdan) Skoda, Dk. 88 Samudio (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 87 Djilobodji, Dk. 88 Günay Güvenç (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.

49. dakikada ceza yayı üzerinde Donsah'ın sert şutunda kaleci Günay Güvenç'ten seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun savunmadan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Günay Güvenç, bu kez yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada Fernando'nun ortasında ceza sahası içerisinde Djilobodji'nin topa elle müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi.

55. dakikada Skoda'nın penaltı vuruşunda, kaleci Günay Güvenç köşeyi doğru tahmin etmesine rağmen top filelere gitti: 2-0.

62. dakikada Fernando'nun defansın arkasına pasında iyi hareketlenen Samudio'nun, ceza sahası içerisine girdikten sonra aşırtmak istediği topu kaleci Günay Güvenç, son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

75. dakikada kar yağışı nedeni ile saha çizgileri maçın hakemi Halis Özkahya'nın uyarısı ile görevliler tarafından yeniden çizildi.

85. dakikada Donsah'ın defansın arkasına pasında hareketlenen Michalak'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya vuruşunda, top yandan auta çıktı. Pozisyonu VAR uyarısı ile pozisyonu izleyen maçın hakemi Halis Özkahya, penaltı kararı verdi.

88. dakikada penaltı atışını kullanan Samudio, topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.