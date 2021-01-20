Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

20.01.2021 19:55
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet NarinçGalatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, BabelYukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich,...

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Babel

Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet Özkal, Leismann, Bergdich, Murawski, Dossevi, Sacko, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega

Goller: Dk. 8 Emre Akbaba, Dk. 17 Feghouli, Dk. 45+1 Donk (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 6 Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dk. 32 Rodallega (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

3. dakikada Babel'in ceza sahası yayı içinden vuruşunda, yerden giden top yandan auta çıktı.

7. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Feghouli'nin ara pasında ceza sahasına hareketlenen Belhanda, sol çaprazda son anda yatarak topu penaltı noktasına doğru çevirdi. Uygun durumdaki Emre Akbaba, bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

17. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Linnes'in sağdan ortasında altıpas önündeki Babel topu kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Hollandalı futbolcunun dönmesine izin vermeyen Leismann'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Feghouli'ye geldi. Cezayirli oyuncu, bekletmeden düzgün bir şut çıkardı ve topu uzak direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-0.

35. dakikada Sagal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Recep Niyaz, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda zamanında çıkan Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde savunmadaki Recep Niyaz'ın uzaklaştırmak istediği top yükseklik kazanarak altıpasa düştü. Pozisyonu iyi takip eden Donk, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Pantilimon'un sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

Spor Toto Süper Lig, Suat Arslanboğa, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sokratis Papastathopoulos, Arsenal'le sözleşmesini feshetti Fernando Muslera, Denizlispor maçıyla 7 ay sonra sahalara döndü Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Son Dakika: İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama: 2 ölü Son dakika: Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti Biden'dan 17 kritik karar! Aralarında Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağının kaldırılması da var 5 gün sonra ölü bulunan doktor, boynunun kırılması sonucu yaşamını yitirmiş
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 159 kişi vefat etti, 6 bin 435 yeni vaka tespit edildi         
20:00
Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu Joe Biden, resmen ABD'nin 46. Başkanı oldu         
19:04
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Genel rahatlama 2022'de olabilir         
18:42
Goller ikinci yarıda da devam ediyor! Meşin yuvarlak 4. kez ağlarla buluştu Goller ikinci yarıda da devam ediyor! Meşin yuvarlak 4. kez ağlarla buluştu         
17:46
10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi 10 yıl önce kıyafet almamaya yemin eden öğretmen 100 bin TL biriktirdi         
17:11
Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
16:14
Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı         
15:19
Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı         
15:04
Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı Sevgilisinin acı haberini alınca hastane ortasında kalbine sıktı! Olayın detayları kafa karıştırdı         
14:49
Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü         
14:41
Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti Tüketici Hakem Heyeti bankanın aldığı kart aidatının iadesine hükmetti         
14:35
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 20:19:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei