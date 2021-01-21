Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Petrus Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, Ricardo Gomes
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar
Gol: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk.13 Schwechlen, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 32 Davidson, Dk. 42 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
Süper Lig'in 20. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.
31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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