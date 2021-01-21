Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech (Dk. 78 Mevlüt Erdinç)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, de Souza, Larin, Hutchinson (Dk. 74 Ljajic), Mensah (Dk. 71 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 71 Gökhan Töre), Aboubakar
Goller: Dk. 44 Aboubakar, Dk. 50 ve 70 Mensah, Dk. 66 Larin (Beşiktaş), Dk. 78 Borini (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
50. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mensah, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası girişinde sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2.
59. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan de Souza'nın vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
64. dakikada Mensah'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda, kaleci gole izin vermedi.
66. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Larin'in Rıdvan Yılmaz'a pasıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Rıdvan, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Larin'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3.
70. dakikada Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Mensah sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu Aboubakar'a verdi. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu Mensah tamamladı: 0-4.
78. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Rosier'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.
Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor