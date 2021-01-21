Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

21.01.2021 20:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni 4 EylülHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan ÇimenDemir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, YatabareFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam

Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 20. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda, kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Erdoğan Yeşilyurt, Altay Bayındır, Yaşar Kemal, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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