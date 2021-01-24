Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

24.01.2021 14:33
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölenİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Musa Çağıran, Cikalleshi, KravetsFraport TAV Antalyaspor:...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Metin, Bilal Gölen

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Barış Yardımcı, Jevtovic, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner, Musa Çağıran, Cikalleshi, Kravets

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Jahovic

Sarı kart: Dk. 30 Hadziahmetovic (İttifak Holding Konyaspor)

Süper Lig'in 21. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

33. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

34. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'ın pasında, Hakan Özmert'in ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta çıktı.

40. dakikada Kravets'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kurtardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve ilk yarı 0-0 tamamlandı.

Ömer Ali Şahiner, Antalyaspor, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


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