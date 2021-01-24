Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Acquah, Ndayishimiye, Karim Hafez, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli (Dk. 26 Emre Kılınç), Arda Turan, Babel
Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
10. dakikada Umut Bulut'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya kalabalığın arasında iyi yükselen Acquah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
23. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına verdiği pasla buluşan Babel'in vuruşunda Abdulsamed Damlu son anda topu çeldi, ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
27. dakikada Saracchi'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada Babel'in sağ kanattan attığı pasla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunu kaleci Abdulsamed Damlu son anda kontrol etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Kaynak: AA
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