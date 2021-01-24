Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Fabiano, Kubilay Aktaş, Lopes (Dk. 69 Bergdich), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 83 Diskerud), Ahmad Yasin, Sagal, Sacko (Dk. 69 Dossevi), Rodallega
Fatih Karagümrük: Viviano (Dk. 30 Aykut Özer), Koray Altınay, Enzo Roco, Campi, Balkovec, Ndao (Dk. 85 Emre Çolak), Bertolacci, Castro (Dk. 72 Sobiech), Ndiaye, Borini (Dk. 85 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç (Dk. 72 Jimmy Durmaz)
Goller: Dk. 44 Borini, Dk. 78 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 88 Diskerud (Yukatel Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Campi, Dk. 25 Castro, Dk. 35 Borini (Fatih Karagümrük), Dk. 45 Sagal, Dk. 61 Rodallega, Dk. 90+1 Murawski (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yendi.
48. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Kubilay Aktaş önünde kalan topa dokundu, meşin yuvarlak auta gitti.
50. dakikada Mevlüt Erdinç'in ceza sahası dışından çektiği şutta top dışarı çıktı.
57. dakikada Rodallega'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Ahmad Yasin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan sahayı terk etti.
65. dakikada sağ kanatta Ndiaye, rakibiyle mücadelesinde çizgiden çeldiği meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Mevlüt Erdinç'in şutunda, top az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jimmy Durmaz'ın pasında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
81. dakikada Bergdich'in yerden pasında Sagal şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
88. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 1'e indirdi. Sagal'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor