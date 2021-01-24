Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

24.01.2021 21:01
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalBeşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Ljajic), Larin (Dk.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Ljajic), Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 85 Diabate), Zulj (Dk. 80 Ideye), Tripic (Dk. 85 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 39 Tripic (Göztepe), Dk. 49 Ljajic, Dk. 77 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 45+1 Zulj, Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 51 Rosier, 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

48. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine giren Ljajic, Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında toplu buluştu. Çizgiye inen Ljajic, dar açısına rağmen sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Dorukhan Toköz, Ali Şansalan, Bora Füzesi, Gökhan Töre, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Brezilya takımı Palmas başkanı ve 4 futbolcuyu taşıyan uçak düştü! Kurtulan olmadı Efsane dizi Lost'un Danielle Rousseau'su Mira Furlan yaşamını yitirdi Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi gündeme damga vurdu Ünal Karaman, Göztepeli futbolculardan da İstiklal Marşı'nda bayrağa dönmelerini istedi Son Dakika: Türkiye'de 24 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 140 kişi vefat etti, 5 bin 277 yeni vaka tespit edildi Yasmin Erbil kırmızı elbiseli pozuyla nefesleri kesti Türkiye'de insanlar doğduğu kentte yaşasaydı en kalabalık il Şanlıurfa olacaktı Milli Savunma Bakanlığı, F-16'daki Sniper Pod'a yansıyan dolunayın görüntüsünü paylaştı
Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz Akkaya, iç çamaşırlı yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
21:12
Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı Erkek arkadaşı, 16 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti! Mide bulandıran olay karnı büyüyünce ortaya çıktı         
20:53
Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor Konuta büyük zam yolda! kademeli olarak yüzde 50'ye varan fiyat artışı bekleniyor         
20:06
Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı Kiracı 'Allah belanızı versin' yazılı not bırakıp evini yaktı, binayı dumanlar sardı         
19:49
Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye itirafı: Transfer için Galatasaray'la görüştük Yeni Malatyaspor'dan Youssouf Ndayishimiye itirafı: Transfer için Galatasaray'la görüştük         
19:28
Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler Müthiş geri dönüş gerçekleştiren Beşiktaş durdurulamıyor! Liderliği sürdürdüler         
18:55
Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı Yılmaz Morgül Nişantaşı'nı ringe çevirdi! Gören bakakaldı         
15:18
Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti Birçok dizide oynayan Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti         
14:55
Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler Wanda bu kez zafer kazandı! Cinsel ilişki kaseti nedeniyle tazminat ödeyecekler         
14:28
Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler         
14:27
Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz'dan, "yeme içme sektöründe normalleşme için erken" uyarısı         
14:21
Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı Kümesine giren tilkiye seslenişi sosyal medyada büyük ilgi gören vatandaşın söyledikleri duygulandırdı         
13:58
Vatandaşa Vatandaşa "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu, Erdoğan açık ara fark attı         
13:33
İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı İzmir ve Antalya hariç, tüm illerde yağışlar normalin altında kaldı         
12:40
Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı Emrecan Sabancı'nın dere yatağına saplanan lüks cipi traktörle kurtarıldı         
11:52
Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA         
10:59
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 21:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei