Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Ljajic), Larin (Dk. 65 N'Koudou), Aboubakar

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 85 Diabate), Zulj (Dk. 80 Ideye), Tripic (Dk. 85 Napoleoni), Ndiaye

Goller: Dk. 39 Tripic (Göztepe), Dk. 49 Ljajic, Dk. 77 Aboubakar (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye, Dk. 45+1 Zulj, Dk. 45+1 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 51 Rosier, 90+4 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

48. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. İkinci yarının başında Mensah'ın yerine giren Ljajic, Ghezzal'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında toplu buluştu. Çizgiye inen Ljajic, dar açısına rağmen sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

54. dakikada Atiba'nın orta sahada kaptırdığı top sonrasında Ndiaye'nin pasıyla ceza yayı üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Halil Akbunar'ın şutunu kaleci Ersin kornere çeldi.

60. dakikada N'Sakala'nın kontrol etmek istediği top Ndiaye'nin önünde kaldı. Hızla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye, kaleciyi çalımlamak isterken kaleci Ersin yatarak topun sahibi oldu.

70. dakikada N'Koudou'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

73. dakikada N'Koudou, Aboubakar'la ceza sahası sol çaprazında paslaşarak gelişine vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

77. dakikada Beşiktaş öne geçti. Gökhan Töre'nin ceza sahasına yaptığı ortada, arka direkte Aboubakar kafayla topu ağlarla buluşturdu: 2-1

89. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topun kaleye girmesini ayağıyla engelledi.

90. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre, sol taraftan içeri giren N'Koudou'yu topla buluşturdu. N'Koudou rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak direkte döndü.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topa arka direkte Mihojevic kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.