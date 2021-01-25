Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

25.01.2021 21:15
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan DedeşAytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Siopis, Salih Uçan (Dk. 81 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 80 Kadzior), Bakasetas (Dk. 88 Berkan Kutlu), Davidson (Dk. 88 Tayfur Bingöl), Babacar (Dk. 80 Bareiro)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Ali Kaan Güneren (Dk. 90+2 Atila Turan), Sarlija, Erdi Dikmen, Pinto, Lukasik (Dk. 61 Pazdan), İbrahim Akdağ (Dk. 61 Voca), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 72 Emre Güral), Paintsil, Badji (Dk. 72 Borven)

Goller: Dk. 3 ve 28 Paintsil, Dk. 65 Fatih Aksoy (kendi kalesine) (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Salih Uçan, Dk. 54 Bakasetas, Dk. 62 Babacar, Dk. 79 Moubandje (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 İbrahim Akdağ, Dk. 39 Paintsil, Dk. 84 Emre Güral (MKE Ankaragücü), Dk. 69 Babacar (Aytemiz Alanayspor)

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 4-3 yendi.

54. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı korner atışını Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Top ceza sahası içinde Bakasetas'ın önüne düştü. Bakasetas'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kaleye gönderdiği sert şut Lukasik'e çarparak, köşe direğin dibinden filelerle buluştu: 2-2

62. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe atışını arka direkte Fatih Aksoy dışarı çıkmadan içeriye çevirdi. Topla tekrar buluşan Salih Uçan, son çizgiye inerek içeriye yerden gönderdi. Babacar boş durumdaki meşin yuvarlağı dokunarak ağlara gönderdi: 3-2

65. dakikada Ankaragücü, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Paintsil'ın kullandığı köşe atışında, Ankaragüçlü oyuncuların kafa vuruşunda top Lobjanidze'nin önüne düştü. Bu futbolcunun ceza sahası son çizgisinden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Alanyasporlu Fatih Aksoy'a çarparak ağlara gitti: 3-3

79. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sol köşesinde topla buluşan Salih Uçan yerden topu Moubandje'ye çıkardı. Moubandje'nin topu düzelttikten sonra kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-3

Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Ceyhun Gülselam, Bahçeşehir, Salih Uçan, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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