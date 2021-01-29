Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

29.01.2021 17:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin GözütokYeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ndayishimiye, Acquah, Lukoki, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut BulutFatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi,...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Yasin Kol, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ndayishimiye, Acquah, Lukoki, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Ndao, Ndiaye, Biglia, Borini, Sobiech

Kırmızı kart: Dk. 43 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Lukoki, Dk. 43 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 34 Koray Altınay (Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

2. dakikada ev sahibi ekip, gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde top, altı pas içerisinde kafalardan sekerek Adem Büyük'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden çektiği sert şutta kaleci Aykut Özer uzanarak topu güçlükle kontrol etti.

6. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndiaye ceza alanına girer girmez içeri çevirdi. Sobiech'in dokunamadığı topla arka direkte buluşan Borini, topu kalecinin solundan filelerle buluşturdu. Ancak VAR incelemesi sonucu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

22. dakikada Roco'nun Yeni Malatyaspor ceza sahasına gönderdiği topa Sobiech yükseldi vurdu, top Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top, auta gitti.

33. dakikada Fatih Karagümrük bir kez daha gole yaklaştı. Bertolacci'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Sobiech kaleyi düşündü ancak kaleci Abdulsamed Damlu, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

İsmail Şencan, Koray Altınay, Aykut Özer, Adem Büyük, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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