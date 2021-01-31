39. dakikada Schwechlen ile girdiği ikili mücadelede topu alan İbrahim Akdağ, sağ çaprazda ceza sahası içine girerek çektiği şutta kaleci Szumski topu kontrol etti.

21. dakikada El Hadji ceza sahası önünden sert vurdu ancak kaleci Szumski tek hamlede topu kontrol etti.

Husumetlisi ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari, teslim olmak yerine kendi canına kıydı