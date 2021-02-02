88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2

78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (Kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

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