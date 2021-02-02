16. dakikada Boldrin'in sağ taraftan yerden pasında Soderlund, ceza sahasında kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Penaltı noktası civarından Soderlund'un plase vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

9. dakikada Boldrin'in yerden ara pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Samudio'nun dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Yeni ABD yönetimiyle ilk üst düzey temas! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 120 kişi vefat etti, 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi

Eşi ve eniştesini katletti, kaçarken yakınlarına söylediği sözler dehşete düşürdü: İkisinin de kafasına sıktım

Menajer Özgür Aras, Bülent Serttaş'ın dans eden Didem'e niye bakmadığını anlattı

Dere kenarında bulunan cansız beden parçalarının sırrı çözüldü! Karısı ve onun yasak aşkı tarafından öldürülmüş