Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Dokovic, Fernando (Dk. 46 Michalak), Boldrin, Samudio (Dk. 77 Abdullah Durak), Soderlund (Dk. 89 Talbi)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 90+8 Anıl Koç), Koomson (Dk. 61 Yusuf Erdoğan), Thelin, Hodzic (Dk. 90+4 Tosic)

Goller: Dk. 84 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 37 Boldrin, Dk. 90+2 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Hajradinovic, Dk. 79 Bistrovic (Kasımpaşa)

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.

54. dakikada Hodzic'in soldan ceza sahasına yerden sert ortasında, altıpas üzerinde Thelin'in boş pozisyonda vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu ayakları ile çeldi.

59. dakikada Emir Dilaver'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Soderlund'un kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden sekerek filelere gitmekte olan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

70. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerine yerden pasında Hodzic'in bekletmeden dönüp vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

71. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında, boş pozisyonda yükselen Soderlund'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca, top üstten auta çıktı.

84. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boldrin ile verkaç yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın pasında top, savunma oyuncusuna çarparak yine bu futbolcunun önünde kaldı. Doğan Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden plasesinde, meşin yuvarlak yere çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gitti: 1-0

90+1. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında, Bistrovic'in ortasında altıpas içerisinde Thelin, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

90+7. dakikada Michalak'ın pasında ceza yayı üzerinden Dokovic'in yerden sert şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.