Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

03.02.2021 19:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetinİttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, KravetsGençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Sekidika, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Murat Yıldırım, Piris da Motta, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, Stancu

Sarı kartlar: Dk. 4 Piris da Motta, Dk. 9 Furman (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 23. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

7. dakikada Furman'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kravets'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

19. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ortasında top, savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Milosevic'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

26. dakikada Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

Bahtiyar Birinci, Özgür Yankaya, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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