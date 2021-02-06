Futbol: Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia (Dk. 63 Cisse), Mert Hakan Yandaş (Dk. 63 Mesut Özil), Osayi-Samuel, Samatta (Dk. 78 Sinan Gümüş)Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk.

Son Dakika

Galatasaray, Kadıköy'de 2016'dan beri yenilmiyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın son halini gören takipçileri mest oldu

Galatasaray'dan derbide penaltı itiraz! Taraftarlar sosyal medyada isyan etti

Son Dakika: Ülker Stadı'nda G.Saray'a edilen küfürlere Fatih Terim'den çok sert tepki: Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor

Kadıköy'deki dev derbide kazanan, 1-0'lık skorla Galatasaray oldu

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, bir bir mal varlığını sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan milletvekilini uyardı

İzmir'de Kılıçdaroğlu'nun önüne kesen esnaf sitem etti: Burada 35 senedir CHP var, bu altyapıyı düzeltin