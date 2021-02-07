HES Kablo Kayserispor: 1-1 - Son Dakika

HES Kablo Kayserispor: 1-1

07.02.2021 15:31
HES Kablo Kayserispor: 1-1, System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem SatmanBB ERZURUMSPOR: Jakub Szumski - Bohdan Butko, Manuel da Costa, Teikeu, Leo Schwechlen, Johanna Omolo (Dk. 78. Rahman Buğra), Ackah, Cenk Ahmet (Dk. 78 Osman Çelik), Aatif Chahechouhe (Dk 70.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem SatmanBB ERZURUMSPOR: Jakub Szumski - Bohdan Butko, Manuel da Costa, Teikeu, Leo Schwechlen, Johanna Omolo (Dk. 78. Rahman Buğra), Ackah, Cenk Ahmet (Dk. 78 Osman Çelik), Aatif Chahechouhe (Dk 70. Emrah Başsan), Novikovas (Dk. 46 Petrus Boumal), El Kabir (Dk. 23 Ricardo Gomes) HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Nehuen Mario Paz, Uğur Demirok, Zoran Kvrzic (Dk. 66 Melih Okutan), Aziz Eraltay (Dk. 73 Yasir Subaşı), Justin Lennon (Dk. 46 Ramazan Civelek), Kevin Luckassen, Besard Sabovic (Dk. 66 Nurettin Korkmaz), Karlo Muhar (Dk. 46 İlhan Parlak), Gustavo Campanharo, Daniel AvramovskiSARI KART: Manuel da Costa (BB Erzurumspor) - Aziz Eraltay (HES Kablo Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk. 34. Ackah (BB Erzurumspor)GOL: Dk. 28 Aatif Chahechouhe (Pen.) (BB Erzurumspor) - Dk. 72 İlhan Parlak (HES Kablo Kayserispor)SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırladığı HES Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor, Ackah'ın 34'üncü dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.4'üncü dakikada Cenk Ahmet'le verkaç yaptıktan sonra ceza alanına giren Bohdan Butko içeri ortaladı. Zoran Kvrzic, Novikovas'tan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.11'inci dakikada Bohdan Butko'nun pasıyla buluşan Cenk Ahmet'in ceza alanına gönderdiği topu Kayseri defansı uzaklaştırdı.28'inci dakikada Kayserisporlu Daniel Avramovski'nin ceza alanı içinde topa elle müdahalesi sonucu hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Aatif Chahechouhe penaltı atışında topu ağlara gönderdi: 1-0.34'üncü dakikada yaptığı faul sonrası hakemden sarı kart gören Ackah, rakiple sürtüşmesini sürdürünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.37'nci dakikada Daniel Avramovski'nin ceza alanına gönderdiği topu Ricardo Gomes uzaklaştırdı.45+2'nci dakikada kazanılan faul atışını kullanan Besard Sabovic'in sert şutunda top yan direkten geri döndü. Topu Erzurum defansı uzaklaştırdı.İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.59'uncu dakikada kendi ceza alanından kaptığı topla ilerleyen Cenk Ahmet, sol kanatta Leo'yu gördü. Bu futbolcunun ceza alanına pası Kayserili oyuncularda kaldı.61'inci dakikada Aziz Eraltay'ın ceza alanına gönderdiği topu kaleci Jakub Szumski, tek yumrukla uzaklaştırdı.72'nci dakikada Aziz Eraltay'ın pasıyla BB Erzurumspor defansının arkasına sarkan İhan Parlak, takımına eşitliği getiren golü attı:  1-1.74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın indirdiği topa Daniel Avramovski sert vurdu, kaleci Jakub Szumski son anda kornere çeldi.79'uncu dakikada Yasir Subaşı'nın sol kanattan uzun kullandığı taç atışında ceza alanı içinde topla buluşan Kevin Luckassen'in şutu az farkla auta gitti.82'nci dakikada rakip ceza alanı önünde topla buluşan Ricardo Gomes'in şutu kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

- Erzurum

Erzurumspor Kulübü, Emrah Başsan, Osman Çelik, Cenk Ahmet, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor HES Kablo Kayserispor: 1-1 - Son Dakika Spor


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