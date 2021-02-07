Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Murawski, Diskerud, Ahmad Yasin, Sagal, Rodallega
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Sidney Sam, Orgill, Kudriashov, Fredy, Omar Imeri, Gökdeniz Bayrakdar, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert
Gol: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 45+3 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Denizlispor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından çektiği şutta top üstten auta çıktı.
14. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattan Diskerud'un yaptığı ortada ceza alanı içinde Eren Albayrak'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topu araya giren Rodallega kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0
28. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla topla buluşan Fredy'nin uzaktan attığı şutta top üstten auta gitti.
36. dakikada Rodallega'nın kaleye göndermek istediği top kaleci Boffin'den döndü. Murawski'nin ceza sahası dışından attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
İlk 45 dakikalık bölümü Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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