Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Baiano, Michalak, Samudio, SkodaBüyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk...

Stat: Çaykur Didi Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Baiano, Michalak, Samudio, Skoda Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Novikovas, Chahechouhe, Gomes Sarı kart: Dk. 14 Baiano (Çaykur Rizespor) Süper Lig'in 25. haftasındaki Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı. 17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı. 38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi. 41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Müsabakayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile 1. başkanvekili Servet Yardımcı da izledi.

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