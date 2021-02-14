Ağır bir zeminde futbolcuların oldukça zorlandığı müsabakanın ikinci yarısında çok fazla pozisyon yaşanmadı.

86. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Uzun oynanan topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan meşin yuvarlağı kurtardıktan sonra rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Erkan Özdamar penaltı kararı verdi. 89. dakikada penaltıda topun başına geçen Mustafa Muhammed, kaleci Ertuğrul ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 2-1.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Son Dakika: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşımızla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa maçındaki performansı sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika! 13 şehidimizin ardından Soylu'dan intikam yemini: Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün