Süper Lig'in 25. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Gara şehitleriyle ilgili yürek yakan detaylar! 6 aile acı haberi evlat nöbetinde aldı

Yüz yüze eğitime 6 ilde kar yağışı engeli

PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi