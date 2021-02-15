Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

15.02.2021 18:11
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç SezertamGençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Mugni (Dk. 73 Spiridonovic), Ayite (Dk. 87 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 64 Stancu)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Josef de Souza, Hutchinson, Ghezzal (Dk. 62 Nkoudou), Ljajic (Dk. 78 Mensah), Larin (Dk. 87 Gökhan Töre), Aboubakar (Dk. 62 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 4 Ghezzal, Dk. 89 ve 90+4 Cenk Tosun (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 28 Ayite, Dk. 36 Furman, Dk. 78 Candeias (Gençlerbirliği), Dk. 87 Josef de Souza, Dk. 90+8 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

55. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic, topu içeriye çevirdi. Ghezzal'ın arka direkte yaptığı vuruşta Polomat, kale önünde topu kafayla çıkardı.

75. dakikada Josef de Souza'nın pasında soldan ceza sahasına hareketlenen Cenk Tosun'un şutunda kaleci topu kornere çeldi.

76. dakikada Ljajic'in pasında Larin ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunda Nordfeldt ayağıyla gole izin vermedi.

86. dakikada Cenk Tosun'un pasında Nkoudou'nun ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci topu kornere çeldi.

89. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Dorukhan'ın pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2

90+4. dakikada Josef de Souza'nın topuk pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk, plase vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3

İkinci yarısı yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

İbrahim Çağlar, Yaşar Kemal, Sefa Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Pınar Gültekin davasında katil zanlısının kardeşi Mertcan Avcı tahliye edildi Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı Son Dakika: Ankara'dan ABD'ye Gara tepkisi! Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Koronavirüse yakalanan Toygun Ateş, yoğun bakıma kaldırıldı 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' davasında 22 yılla yargılanan Necati Şaşmaz'a beraat İstanbul Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar didik didik aranıyor Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı Tartıştığı eşini öldüren güvenlik görevlisi, daha sonra intihara kalkıştı
Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti Son Dakika: Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti         
17:57
Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı Arda Turan izin gününde Florya'ya giderek tek başına antrenman yaptı         
17:16
Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti Gençlerbirliği maçında gol atan Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, kulüp tarihine geçti         
17:00
Yaşlı adam, evinin ardiyesinde intihar etti Yaşlı adam, evinin ardiyesinde intihar etti         
16:46
Son Dakika: Süper Lig'in ismi Son Dakika: Süper Lig'in ismi "Spor Toto Süper Lig", TFF 1. Lig'in ismi ise "Spor Toto 1. Lig" olarak değişti         
16:37
İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü         
16:31
Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı Koltuk altından süt fışkıran anne o anları paylaştı, takipçileri şaştı kaldı         
16:05
Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi Dikkat! Kar yağışının aralıksız devam ettiği Marmara için Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi         
15:45
13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu         
15:05
Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı Cani adam, 14 Şubat'ta canına kıydığı sevgilisinin cansız bedenini videoya aldı         
15:04
Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı Müge Anlı, Davut Kıranlı'nın intihar ettiği yönündeki haberleri sert bir dille yalanladı         
14:12
Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı Dere yatağında ölü bulunan İkranur'un katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı         
12:38
MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk MasterChef ikincisi Barbaros Yoloğlu'ndan cinsel tercih itirafı: Aşkım rengarenk         
12:21
Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay Salgını 6 yıl önceden bilen Bill Gates'ten iklim değişikliği uyarısı: Koronadan kurtulmak çok daha kolay         
11:53
Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı Sunucu Nursel Ergin, mayo giyip karın üzerinde yuvarlandı         
11:50
Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu Hazine arayan defineciler, yerin 30 metre altındaki gizli Pamukkale'yi buldu         
09:46
Genç oyuncu, Genç oyuncu, "Senden çocuk yapacağım" tehdidi üzerine soluğu savcılıkta aldı         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2021 18:20:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei