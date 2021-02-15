Stat: Antalya

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Doğukan Sinik, Fredy, Amilton, Orgill

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hadebe, Ahmed Ildız, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut

Goller: Dk. 6 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 12 Orgill (Kendi kalesine) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 40 Umut Bulut (Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

5. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, top savunmanın müdahalesiyle kornere çıktı.

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Nuri Şahin'in pas verdiği Orgill'in ceza sahasından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed Damlu'nun sağından filelerle buluştu: 1-0.

12. dakikada konuk ekip skorda eşitliği yakaladı. Yeni Malatyaspor'un kazandığı korner atışında, sol köşe gönderinden yapılan ortaya yükselen Orgill, ters kafa şutuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Öte yandan, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

Her iki takım oyuncuları ile hakemler seremoniye, üzerinde "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı siyah tişörtlerle çıktı.