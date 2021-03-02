24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.

17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.

Gençlerbirliği : Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım , Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz , Sandro Lima

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