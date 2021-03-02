Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenYeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, TettehBeşiktaş: Utku Yuvakıran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, de Souza, Hutchinson,...

Stat: Yeni Malatya Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh Beşiktaş: Utku Yuvakıran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, de Souza, Hutchinson, Ghezzal, Necip Uysal, Aboubakar, Larin Sarı kart: Dk. 37 Tetteh (Yeni Malatyaspor) Süper Lig'in 28. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. 14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti. 23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı. 38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

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