Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

03.03.2021 20:07
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet KömürcüoğluMKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay (Dk. 45 Friedrich), Kitsiou, Kulisic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Endri Çekiçi, Geraldo, Alper Potuk, Lobjanidze, Borven

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed

Gol: Dk. 45+1 İbrahim Akdağ (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Atila Turan, Dk. 37 Sarlija (MKE Ankaragücü), Dk. 33 Yedlin (Galatasaray)

Süper Lig'in 28. haftasındaki MKE Ankaragücü, sahasında Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

9. dakikada Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.

34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.

44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.

45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Mustafa Emre Eyisoy, Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü, Korcan Çelikay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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