Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özgür Ertem

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk (Dk. 50 Luyindama), Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Dk. 79 Halil Dervişoğlu), Belhanda (Dk. 72 Feghouli), Babel (Dk. 72 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru (Dk. 79 Arda Turan), Falcao

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Alaaddin Okumuş), Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 89 Arouna Kone), Ziya Erdal, Gradel, Faycal Fajr, Hakan Arslan, Yatabare (Dk. 73 Kayode)

Goller: Dk. 9 Gradel, Dk. 38 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 ve 68 (Penaltıdan) Falcao (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 90+6 Gradel (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Yatabare, Dk. 81 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor), Dk. 58 Belhanda, Dk. 63 Marcao, Dk. 63 Muslera, Dk. 90+5 Halil Dervişoğlu (Galatasaray)

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçta Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor 2-2 berabere kaldı.

54. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Falcao kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

57. dakikada soldan ceza sahasına çalımlarla giren Onyekuru, topu kaptırdıktan sonra tekrar kazandı. Nijeryalı oyuncunun dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

61. dakikada Linnes'in sağdan ortasında altıpastaki Babel'in yakın mesafeden kafayla vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda engelledi.

65. dakikada Galatasaray'da Babel soldan ceza sahasına girdikten sonra Uğur Çiftçi'den sıyrılamadı. Pozisyonda hakem Ali Şansalan devam kararı verdi. VAR hakemi Ali Palabıyık'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şansalan, Uğur'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıya hükmetti. 68. dakikada penaltıyı kullanan Falcao, skora bir kez daha denge getirdi: 2-2.

81. dakikada sağdan kullanılan kornerde altıpas gerisine düşen topa Halil Dervişoğlu uygun durumda vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+6. dakika konuk takım 10 kişi kaldı. Mücadelenin 32. dakikasında sarı kartı bulunan Gradel, gördüğü ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

90+7. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Ali Şaşal Vural sağına gelen topu kornere çeldi. Kullanılan korner sonrasında gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasında karşı karşıya vuruşunda top Ali Şaşal'dan döndü. Ardından Arda ve Kerem'in arka arkaya şutlarında defans oyuncuları gole engel oldu.

Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.