Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.03.2021 16:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker TakpakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, AfobeAytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan,...

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan, Ceyhun Gülselam, Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona erdi.

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanının hemen dışındaki Salih Uçan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şık aşırma vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı top üst direkten döndü.

22. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sağ tarafına gelen topu yatarak çıkardı.

37. dakikada Moubandje'nin ceza alanı dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu Kadzior, filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

38. dakikada Afobe'nin kafa ile indirdiği topu ceza yayı üzerinden Bakasetas kaleye gönderdi ancak kaleci Serkan Kırıntılı, topu çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Serkan Kırıntılı, Uğurcan Çakır, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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