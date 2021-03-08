Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

08.03.2021 18:17
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Medical ParkHakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker TakpakTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 75 Yusuf Sarı), Edgar, Hugo, Marlon (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Baker (Dk.

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 75 Yusuf Sarı), Edgar, Hugo, Marlon (Dk. 80 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Baker (Dk. 69 Yunus Mallı), Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Ceyhun Gülselam, Kadzior (Dk. 62 Davidson), Berkan İsmail Kutlu (Dk. 90+4 Umut Güneş), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Siopis), Mustafa Pektemek (Dk. 86 Bareiro)

Goller: Dk. 66 Mustafa Pektemek, Dk. 73 ve 90+7 Davidson (Aytemiz Alanyaspor) Dk. 80 Bakasetas (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 69 Bakasetas, Dk. 85 Yusuf Sarı, Dk. 90+5 Hugo (Trabzonspor) Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 80 Berkan İsmail Kutlu, Dk. 85 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 yendi.

51. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına sokulan Ekuban'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu çeldi.

66. dakikada Salih Uçan'ın ceza alanı dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kontrol etti.

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor, öne geçti. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında arka direkte Ceyhun Gülselam, topu kafayla Mustafa Pektemek'e çıkardı. Bu futbolcu da altıpas içinde kafa ile meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Orta alandan aldığı top ile boş durumda soldan ceza alanına giren Davidson, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

80. dakikada Trabzonspor, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla penaltı kazandı. Nwakaeme'nin şutunda, top ceza alanı içinde Berkan İsmail Kutlu'nun eline çarparak kornere çıktı. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen Suat Arslanboğa, penaltı kararı verdi. Bakasetas, kullandığı penaltıyı gole çevirdi: 1-2

90+7. dakikada Moubandje'nin soldan ortasında, arka direkte Davidson gelişine vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 3-1 kazandı.

Mehmet Cem Hanoğlu, Suat Arslanboğa, Uğurcan Çakır, Hugo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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