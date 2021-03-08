Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Diomande (Dk. 36 Hadziahmetovic), Jevtovic, Shengelia, Milosevic (Dk. 82 Kravets), Sekidika (Dk. 70 Bytyqi), Cikalleshi
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa (Dk. 59 Luiz Gustavo), Mert Hakan Yandaş (Dk. 71 Ozan Tufan), Osayi-Samuel (Dk. 70 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 82 Samatta), Valencia, Thiam (Dk. 59 İrfan Can Kahveci)
Goller: Dk. 29 Szalai, Dk. 32 Osayi-Samuel, Dk. 90 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 22 Diomande, Dk. 25 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 57 Valencia, Dk. 84 Samatta (Fenerbahçe)
Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 yendi.
51. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
58. dakikada Milosevic'in sağ kanattan kullandığı serbest atışta iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
62. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Hadziahmetovic'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan sert şutunda, kaleci Altay Bayındır gole izin vermedi.
64. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
77. dakikada Jevtovic'in ceza sahasına yakın bir noktadan sert vuruşunda, kaleci Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.
90. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe atışında kaleci Sehic topu elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Serdar Aziz, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3
Karşılaşma, sarı-lacivertli takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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