Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 90+1 Murat Paluli), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 87 Mihojevic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 60 Esiti), Halil Akbunar, Zulj (Dk. 46 Tripic), Cherif Ndiaye (Dk. 90+1 Jahovic)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar (Dk. 46 Butko), da Costa, Leo, Bergdich, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 75 Novikovas), Osman Çelik (Dk. 46 Omolo), Boumal, Rashani (Dk. 46 Emrah Başsan), Chahechouhe, El Kabir (Dk. 80 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 4 Diabate, Dk. 83 Halil Akbunar, Dk. 90+8 Alpaslan Öztürk (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 48 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 da Costa (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Cherif Ndiaye, Dk. 85 Esiti (Göztepe), Dk. 30 Mehmet Murat Uçar, Dk. 74 Bergdich, Dk. 75 Omolo (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarının başında beraberliği yakaladı. 48. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın yaptığı ortada kale önünde müsait durumdaki Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

56. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla Emrah Başsan'dan seken topla kaleciyle karşı karşıya kalan Chahechouhe'nun şutunda kaleci İrfan topu kornere çeldi.

83. dakikada Göztepe tekrar öne geçti. Sol kanattan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ortada ceza sahası içindeki Diabate, topu Halil Akbunar'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

86. dakikada Halil'in sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Cherif Ndiaye'nin şutunda kaleci topu son anda uzaklaştırdı.

90+5. dakikada ani gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde da Costa'nın müdahalesiyle Tripic yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterip da Costa'yı sarı kartla cezalandırdı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Küçük, da Costa'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti ve oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk 90+8. dakikada topu filelere gönderdi.

Karşılaşma Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.