Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Kayode
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Ndao, Castro, Borini, Sobiech
Gol: Dk. 45 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Süper Lig'in 30. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
8. dakikada Campi'nin uzun pasında topla buluşan Ndao, ceza alanı içinde kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Ndao'nun vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
22. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Hakan Arslan kafa ile arkaya aşırdı. Erdoğan Yeşilyurt'un zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.
28. dakikada Sobiech'in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ndao'nun sert şutunda, kaleci Alil Şaşal Vural topu kale direğinin yanından kornere çeldi.
33. dakikada Alaaddin Okumuş'un sağ kanattan yaptığı ortada boş pozisyondaki Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.
42. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Sivasspor öne geçti. Soldan ceza alanına giren Uğur Çiftçi'nin ortasında Campi'nin uzaklaştıramadığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Hakan Arslan'ın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Bu arada savunma oyuncusu Ahmet Oğuz, karşılaşma öncesi belinde yaşadığı ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
Kaynak: AA
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