Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kemal Yılmaz, Candaş Elbil

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Geraldo (Dk. 59 Paintsil), İbrahim Akdağ, Endri Çekçi (Dki 83 Orkan Çınar), Lobjanidze (Dk. 83 Emre Güral), Alper Potuk (Dk. 65 Diousse), Borven (Dk. 83 Badji)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 71 Murat Paluli), Alparslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Diabate (Dk. 64 Ideye), Esiti (Dk. 64 Zulj), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Jahovic), Nwoboda, Ndiaye

Gol: Dk. 28 ve 60 Borven, Dk. 63 Endri Çekiçi (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 59 Alparslan Öztürk (Göztepe)

Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Göztepe'yi 3-0 yendi.

60. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Paintsil'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kitsiou, meşin yuvarlağı bekletmeden kale sahasının önündeki Borven'e attı. Bu oyuncu da düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.

63. dakikada MKE Ankaragücü üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun sağ kanatta hemen ceza sahasının girişine çıkardığı topa düzgün bir vuruş yapan Endri Çekiçi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

90+2. dakikada Paintsil'in pasıyla ceza sahasının solunda kaleciyle karşı karşıya kalan Atila Turan'ın şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı.

90+3. dakikada Bajdi'nin pasında kale sahasının içinde topla buluşan Paintsil'in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağın iki hamlede hakimi oldu.

MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.